Polizei Hamburg

POL-HH: 260427-5. Zoll und Polizei stellen 690 Kilo Kokain zwischen Holzpellets sicher, Firmeninhaber wurde festgenommen

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Hamburg (ots)

Einsatzkräfte der gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift Hamburg stellten insgesamt 690 Kilo Kokain mit einem Wert von über 14 Millionen Euro in einer Lieferung mit Holzpellets aus Brasilien sicher und nahmen den Inhaber der Empfängerfirma fest.

Der betroffene Container wurde bereits Anfang April aufgrund der Risikoanalyse des Zolls in der Containerprüfanlage durchleuchtet, wobei Auffälligkeiten festgestellt wurden. Säcke mit Holzpellets aus Brasilien sollten nach Deutschland eingeführt werden. Bei der anschließenden Kontrolle fanden Zoll und Polizei in der Ware versteckt insgesamt 690 Blöcke mit jeweils einem Kilogramm Kokain. Der Marktwert des Kokains wird auf über 14 Millionen Euro geschätzt.

Bereits am Folgetag konnte der Inhaber der Empfängerfirma, ein 34- Jähriger Deutsch-Pole, als mutmaßlicher Täter festgenommen werden, an den seine Bestellung aus Brasilien ausgeliefert werden sollte.

Nils Gärtner, Leiter des Zollfahndungsamtes Hamburg, führt hierzu aus: "Die Risikoanalyse des Zolls spielt eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung des Kokainschmuggels, um verdächtige Container aus der Masse an Handelswaren in den Seehäfen herauszufiltern. Hierdurch konnte auch in diesem Fall erfolgreich verhindert werden, dass große Mengen illegaler Drogen in den Umlauf gelangen."

Die weiteren Ermittlungen führt die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Hamburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Hamburg.

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