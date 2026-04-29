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Polizei Hamburg

POL-HH: 260429-2. Verkehrshinweis und Erreichbarkeit der Polizeipressestelle anlässlich des Polizeieinsatzes zum 1. Mai

Hamburg (ots)

Zeit: 01.05.2026

Ort: Hamburger Stadtgebiet

Auch in diesem Jahr sind anlässlich des Tags der Arbeit wieder mehrere Aufzüge bei der Versammlungsbehörde angemeldet worden. Bei vier dieser angemeldeten Aufzüge erwarten die Veranstaltenden bis zu 3.000 Teilnehmende. Zur Gewährleistung der sicheren Marschwege sind hierzu kurzfristige Verkehrsmaßnahmen erforderlich.

Aufzug 1:

Zeitraum 09:00 Uhr - 14:00 Uhr; 500 Teilnehmende erwartet; Marschstrecke: Lohbrügger Markt; Ludwig-Rosenberg-Ring - Alte Holstenstraße - Johann-Adolf-Hasse-Platz - Vierlandenstraße - Bergedorfer Straße - Mohnhof - Wentorfer Straße - Möllers Kamp - August-Bebel-Straße; Bergedorfer Rathauspark

Aufzug 2:

Zeitraum 09:30 Uhr - 13:00 Uhr; 120 Teilnehmende erwartet; Marschstrecke: Harburger Rathausplatz 1; Harburger Rathausplatz 1; Knoopstraße - Bremer Straße - Hastedtstraße - Goeschenstraße - Marienstraße - Wilhelmstraße - Eißendorfer Straße - Knoopstraße; Harburger Rathausplatz 1

Aufzug 3:

Zeitraum 10:30 Uhr - 14:00 Uhr; 3.000 Teilnehmende erwartet; Marschstrecke: Bahrenfelder Straße - Barnerstraße - Julius-Leber-Straße - Goetheallee - Max-Brauer-Allee - Klopstockstraße - Kaistraße - Große Elbstraße; Große Elbstraße Freifläche (Parkplatz) neben der Fischauktionshalle

Aufzug 4:

Zeitraum 14:30 Uhr - 17:40 Uhr; 2.500 Teilnehmende erwartet; Marschstrecke: Jungfernstieg, Reesendammbrücke; - Jungfernstieg - Neuer Jungfernstieg - Alsterglacis - Theodor-Heuss-Platz - Rothenbaumchaussee - Hallerstraße - Hochallee - Eppendorfer Baum (Brücke); Eppendorfer Baum, Höhe Bahnbrücke

Aufzug 5:

Zeitraum 16:30 Uhr - 21:50 Uhr; 1.000 Teilnehmende erwartet; Marschstrecke: Neue Große Bergstraße, Fußgängerzone; Max-Brauer-Allee - Julius-Leber-Straße - Lessingtunnel - Barnerstraße - Bahrenfelder Straße - Alma-Wartenberg-Platz - Bergiusstraße - Große Brunnenstraße - Eulenstraße - Klausstraße - Lobuschstraße - Max-Brauer-Allee; Max-Brauer-Allee, Ecke Große Bergstraße

Aufzug 6:

Zeitraum 18:00 Uhr - 21:30 Uhr; 2.000 Teilnehmende erwartet; Marschstrecke: Weg beim Grünen Jäger sog. "Arrivati-Park"; Beim Grünen Jäger - Thadenstraße - Wohlers Park - Thadenstraße - Holstenstraße - Chemnitzstraße - Max-Brauer-Allee - Julius-Leber-Straße - Lessingtunnel - Scheel-Plessen-Straße - Hahnenkamp - Große Rainstraße - Kleine Rainstraße - Bahrenfelder Straße; Alma-Wartenberg-Platz

Die Polizei bittet darum, die zu erwartenden Verkehrsbeeinträchtigungen bei den individuellen Reiseplanungen zu berücksichtigen. Weitere Verkehrsinformationen sind unter https://www.hamburg.de/verkehr/stau-und-baustellen/polizeimeldungen-414586 zu finden.

Im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen werden einsatzbezogene Presseanfragen am Freitag ab 13:00 Uhr unter der Telefonnummer 040/4286-66032 beantwortet.

Medienauskünfte zu Alltagslagen erteilt, wie an Feiertagen üblich, das Lagezentrum der Polizei Hamburg.

Pap.

Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040/4286-56216
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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