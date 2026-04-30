Polizei Hamburg

POL-HH: 260430-3. Erste Erkenntnisse und Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 30.04.2026, 15:20 Uhr

Unfallort: Hamburg-Billstedt, Schiffbeker Weg

Heute Nachmittag ist es im Hamburger Stadtteil Billstedt zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Funkstreifenwagen der Polizei Hamburg gekommen. Dabei wurden mehrere Personen, unter ihnen auch zwei Kinder, verletzt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfallteams (VUT/VD 2) zufolge befuhr eine 26-Jährige mit ihrem Pkw den Schiffbeker Weg in nördliche Richtung. Die Funkstreifenwagenbesatzung, ein 24-jähriger Beamter und eine 28-jährige Beamtin als Beifahrerin, befuhren den Schiffbeker Weg in gleicher Richtung. Dabei kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Dabei wurden die beteiligten fünf Personen verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Ihr genauer Gesundheitszustand liegt zum Zeitpunkt der Fertigung dieser Pressemitteilung noch nicht vor.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Zeuginnen und Zeugen sowie Angehörigen.

Das VU-Team nahm den Unfall vor Ort auf. Hierbei setzten die Beamtinnen und Beamten auch einen 3D-Scanner (LKA 38) ein und zogen einen Sachverständigen hinzu.

Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Ermittlungen werden nun bei der Verkehrsdirektion 4 geführt und dauern an.

Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Unfall gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

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