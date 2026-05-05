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Polizei Hamburg

POL-HH: 260505-1. Zeugenaufruf nach Wohnungsraub in Hamburg-Hoheluft-West

Hamburg (ots)

Tatzeit: 04.05.2026, 22:06 Uhr

Tatort: Hamburg-Hoheluft-West, Gärtnerstraße

Gestern Abend haben zwei Unbekannte eine 59-Jährige und ihren 63-jährigen Ehemann in deren Wohnung im Hamburger Stadtteil Hoheluft-West überfallen. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam der 63-Jährige nach Hause und wurde am Fahrstuhl im Mehrfamilienhaus von zwei noch Unbekannten unvermittelt angegriffen. Die Männer drängten ihn zunächst in den Fahrstuhl und von dort in seine Wohnung, in der sich seine Frau aufhielt.

Die mutmaßlichen Räuber fesselten den Ehemann und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Seine Frau übergab eine dreistellige Bargeldsumme, ehe die Männer unerkannt flüchteten.

Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen mit rund einem halben Dutzend Funkstreifenwagen führten nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen vor Ort, die vom örtlich zuständigen Raubdezernat (LKA 134) weitergeführt werden. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

   - männlich
   - circa 190 cm groß
   - kräftige Statur
   - maskiert
   - dunkel bekleidet

Täter 2:

   - männlich
   - circa 175 cm groß
   - schlanke Statur
   - maskiert
   - dunkel bekleidet

Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

Pap.

Alles rund ums Blaulicht - Infos der Polizei Hamburg per WhatsApp! https://whatsapp.com/channel/0029VahxLAp0gcfMeokHwb0f

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040/4286-56216
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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