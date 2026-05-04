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Polizei Hamburg

POL-HH: 260504-1. Zeugenaufruf nach Überfällen auf Seniorinnen in Hamburg-Blankenese

Hamburg (ots)

Tatzeiten:

   a) 30.04.2026, 11:30 Uhr
   b) 30.04.2026, 14:45 Uhr

Tatorte:

   a) Hamburg-Blankenese, Godeffroystraße/Ole Hoop
   b) Hamburg-Blankenese, Goßlers Park, in etwa Ecke Sülldorfer 
      Kirchenweg

Nachdem am vergangenen Donnerstag zwei Seniorinnen unabhängig voneinander im Stadtteil Blankenese überfallen wurden, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

a) Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge befand sich eine 78-Jährige auf ihrem Heimweg, als sich ihr ein Unbekannter von hinten näherte und die Handtasche entriss. Zwei Passanten gelang es noch, dem Täter Teile der Beute abzunehmen, bevor der geschätzt 170 cm große und hell gekleidete Mann in unbekannte Richtung flüchtete.

Die unverletzt gebliebene Seniorin erstattete später eine Anzeige bei der Polizei.

b) Ein Zeuge alarmierte am Donnerstagnachmittag die Polizei, nachdem er auf einen Überfall auf eine 75-Jährige aufmerksam geworden war. Zuvor hatte nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ein noch Unbekannter die 75-Jährige von hinten gestoßen und ihr die Handtasche entrissen. Anschließend flüchtete der mutmaßliche Räuber mit seinem Komplizen, der offenbar umstehende Passantinnen und Passanten abgelenkt hatte, zu Fuß in Richtung Ferdinands Höh.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den beiden circa 17 Jahre alten Männern mit "südländischer" Erscheinung, die darüber hinaus wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

   - kurze, dunkle, "geschorene" Haare
   - bekleidet mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarzen Jacke
     und einem schwarzen Cap

Täter 2:

   - kurze, dunkle Haare
   - Oberlippenbart
   - trug eine graue Jogginghose und einen grauen Pullover

führten nicht zur Feststellung tatverdächtiger Personen.

Die 75-Jährige erlitt bei dem Überfall mutmaßlich eine Armfraktur, eine Rettungswagenbesatzung transportierte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen werden nun beim LKA 122 (Fall a) und beim LKA 124 (Fall b) geführt und dauern an. Dabei prüfen die Beamtinnen und Beamten auch, ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Im Fall a bittet die Kriminalpolizei insbesondere die beiden eingreifenden Passanten, sich zu melden.

Zim.

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Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sören Zimbal
Telefon: +49 40 4286-56214
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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