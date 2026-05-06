PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hilkenbrook - Diebstahl am Heimathaus

Hilkenbrook (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 26.04.2026, 16:00 Uhr, und Samstag, 02.05.2026, 09:00 Uhr kam es an der Hauptstraße in Hilkenbrook zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Remise des Heimathauses. Aus dem Inneren wurden ein Laubsauger sowie eine elektrische Heckenschere entwendet. Zudem entwendeten die Täter von der Fassade ein etwa zwei Meter langes Kupfer-Fallrohr.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.05.2026 – 08:52

    POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht mit E-Scooter - Radfahrer leicht verletzt

    Nordhorn (ots) - Am 05.05.2026 kam es gegen 22:00 Uhr am Gildehauser Weg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer den Geh- und Radweg in falscher Fahrtrichtung stadteinwärts. Im Bereich der Einmündung zur Daimlerstraße übersah er einen wartenden 30-jährigen ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 11:54

    POL-EL: Lünne - Diebstahl einer Rüttelplatte von Baustelle

    Lünne (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 30.04.2026, 17:00 Uhr, und Montag, 04.05.2026, 06:30 Uhr kam es an der Jägerstraße in Lünne zu einem Diebstahl auf einer Baustelle. Bislang unbekannte Täter entwendeten eine Rüttelplatte (gelb-grau, Hersteller "Wacker") im Wert von etwa 9.000 Euro. Die Maschine war zur Sicherung gegen Wegnahme unter einem Minibagger eingeklemmt. Die Baustelle befindet sich zwischen der ...

    mehr
  • 05.05.2026 – 11:37

    POL-EL: Haren - Versuchter Einbruch in Hotel

    Haren (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag, 03.05.2026, 00:00 Uhr, und Montag, 04.05.2026, 08:00 Uhr kam es an der Mittelstraße in Haren zu einem versuchten Einbruch. Bislang unbekannte Täter versuchten, gewaltsam Türen eines Hotels zu öffnen. Das Eindringen in das Gebäude gelang jedoch nicht. An den Türen entstand Sachschaden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren