Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Hilkenbrook - Diebstahl am Heimathaus

Hilkenbrook (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 26.04.2026, 16:00 Uhr, und Samstag, 02.05.2026, 09:00 Uhr kam es an der Hauptstraße in Hilkenbrook zu einem Diebstahl.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Remise des Heimathauses. Aus dem Inneren wurden ein Laubsauger sowie eine elektrische Heckenschere entwendet. Zudem entwendeten die Täter von der Fassade ein etwa zwei Meter langes Kupfer-Fallrohr.

Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu melden.

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