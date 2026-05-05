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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lünne - Diebstahl einer Rüttelplatte von Baustelle

Lünne (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, 30.04.2026, 17:00 Uhr, und Montag, 04.05.2026, 06:30 Uhr kam es an der Jägerstraße in Lünne zu einem Diebstahl auf einer Baustelle.

Bislang unbekannte Täter entwendeten eine Rüttelplatte (gelb-grau, Hersteller "Wacker") im Wert von etwa 9.000 Euro. Die Maschine war zur Sicherung gegen Wegnahme unter einem Minibagger eingeklemmt. Die Baustelle befindet sich zwischen der B70 und der Hausnummer Jägerstraße 4.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib der Rüttelplatte geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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