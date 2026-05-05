Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Versuchter Einbruch in Restaurant

Meppen (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 02.05.2026, 17:00 Uhr, und Montag, 04.05.2026, 08:45 Uhr kam es an der Kolpingstraße in Meppen zu einem versuchten Einbruch.

Bislang unbekannte Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu einem Restaurant zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es beim Versuch, ein Eindringen in das Gebäude erfolgte nicht.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell