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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Versuchter Einbruch in Garage

Spelle (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 03.05.2026, 17:00 Uhr, und Montag, 04.05.2026, 12:00 Uhr kam es an der Kastanienstraße in Spelle zu einem versuchten Einbruch.

Bislang unbekannte Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage eines Einfamilienhauses zu verschaffen. Der Versuch misslang, sodass es nach bisherigen Erkenntnissen zu keinem Eindringen kam.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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