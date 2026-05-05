Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Versuchter Einbruch in Garage

Spelle (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 03.05.2026, 17:00 Uhr, und Montag, 04.05.2026, 12:00 Uhr kam es an der Kastanienstraße in Spelle zu einem versuchten Einbruch.

Bislang unbekannte Täter versuchten, sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage eines Einfamilienhauses zu verschaffen. Der Versuch misslang, sodass es nach bisherigen Erkenntnissen zu keinem Eindringen kam.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 zu melden.

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