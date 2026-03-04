Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland

Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten 11. KW 2026

Saarbrücken (ots)

In der Zeit von Montag, 09.03.2026 bis Sonntag, 15.03.2026 werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Montag, 09.03.2026

- B 269 zwischen Dillingen und Tholey - BAB 620 Zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen

Dienstag, 10.03.2026

- L 157 zwischen Weiskirchen und Merzig - BAB 8 zwischen Landesgrenze Luxemburg und AS Merzig - B 51 zwischen Völklingen und Saarlouis

Mittwoch, 11.03.2026

- L 111 zwischen St. Ingbert und Blieskastel - BAB 8 zwischen AS Heusweiler und AK Neunkirchen - L 152 zwischen Nunkirchen und Weiskirchen

Donnerstag, 12.03.2026

- B 51 zwischen Saarhölzbach und Merzig - B 41 zwischen Neunkirchen und Oberlinxweiler - BAB 6 zwischen AD Saarbrücken und AK Neunkirchen

Freitag, 13.03.2026

- B 51 zwischen Hanweiler und Güdingen - L 126 zwischen Sulzbach und St.Ingbert - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken

Samstag, 14.03.2026

- BAB 6 zwischen AK Neunkirchen und Landesgrenze Rheinland-Pfalz - B 268 zwischen Lebach und Losheim am See

Sonntag, 15.03.2026

- BAB 62 zwischen AD Nonnweiler und AS Freisen - B 269 zwischen St. Wendel und Lebach

Hinweis:

Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.

Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.

Weitere Infos der Polizei im Internet unter: www.polizei.saarland.de

