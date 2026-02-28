Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Versammlung "Keine AfD-Jugend im Saarland" in Saarbrücken

Polizei zieht Bilanz

Saarbrücken. (ots)

Am heutigen Samstag (28.02.2026) fand in der Landesgeschäftsstelle der AfD in der Dudweiler Landstraße die Gründungsveranstaltung der Jugendgruppierung "Generation Deutschland" statt. Parallel war eine Gegenversammlung unter dem Motto "Keine AfD-Jugend im Saarland!" angemeldet. Hieran nahmen in der Spitze bis zu 350 Personen teil. Die Polizei Saarland war mit dem Anlass entsprechenden Kräften im Einsatz und zieht Bilanz.

Ab ca. 08:30 Uhr begann der Zulauf zu der Gegenversammlung. Gegen 09:30 Uhr formierten sich etwa 40 Personen zu einer Sitzblockade auf der Fahrbahn der Dudweier Landstraße, im Bereich der Landesgeschäftsstelle der AfD. Nach mehrfacher Ansprache entfernte sich die Gruppe schließlich von der Fahrbahn und schloss sich der Gegenversammlung an.

Im weiteren Verlauf versuchten mehrere vermummte Personen aus der Gegenversammlung eine Polizeiabsperrung zu durchbrechen und augenscheinlich Teilnehmende der Gründungsveranstaltung anzugehen. Zwei Männer wurden hierbei durch Einsatzkräfte der Polizei gesichert, fixiert und anschließend in Gewahrsam genommen. Zudem wurden in diesem Zusammenhang Platzverweise gegen mehrere Personen ausgesprochen.

Nachdem sich im vorderen Bereich eine Gruppe mit vermummten Personen vedichtete, in Richtung Fahrbahn und Veranstaltung drückte und sich trotz mehrfacher Lautsprecherdurchsagen nicht zurück in den zugewiesenen Versammlungsbereich begab, drängten polizeiliche Einsatzkräfte die Personen mit einfacher körperlicher Gewalt zurück. Hierbei kam es mittels Faustschlag zu einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten durch einen Versammlungsteilnehmer. In der Folge musste die Dudweiler Landstraße für ca. 45 Minuten zwischen der Einmündung Meerwiesertalweg und Johannisbrücke in beide Richtungen vollgesperrt werden.

Gegen 12:00 Uhr wurde aus der Gegenversammlung eine Spontanversammlung in Form eines Aufzugs von der Dudweiler Landstraße zum Max-Ophüls-Platz angemeldet. Der Aufzug wurde durch die Polizei ohne besondere Vorkommnisse begleitet und gegen 12:35 Uhr durch den Versammlungsleiter für beendet erklärt. Hierbei konnte der Tatverdächtige des tätlichen Angriffs vorläufig festgenommen werden. Dieser wurde nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Der überwiegende Teil der Versammlungsteilnehmer verhielt sich friedlich und kooperativ. Jedoch befanden sich ca. 40-50 Personen, welche sich über die gesamte Dauer der Versammlung und des Aufzugs immer wieder vermummten und sich nicht an die Auflagen hielten. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Original-Content von: Landespolizeidirektion Saarland, übermittelt durch news aktuell