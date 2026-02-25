Landespolizeidirektion Saarland
POL-SL: Geschwindigkeitskontrollen im Saarland
Ankündigung der Kontrollörtlichkeiten und -zeiten in der 10. KW 2026
Saarbrücken (ots)
In der Zeit von Montag, 02.03.2026, bis Sonntag, 08.03.2026, werden durch die saarländische Polizei an nachfolgend aufgeführten Örtlichkeiten Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.
Montag, 02.03.2026
- BAB 620 zwischen AD Saarbrücken und AD Saarlouis - B 406 zwischen Nennig und Oberleuken - B 51 zwischen Kleinblittersdorf und Güdingen
Dienstag, 03.03.2026
- BAB 623 zwischen AD Friedrichsthal und AS Dudweiler - B 269 neu zwischen Ensdorf und Landesgrenze Frankreich - B 420 zwischen Ottweiler und Dörrenbach
Mittwoch, 04.03.2026
- L 266 Göttelborn - B 268 Losheim - L 118 Reiskirchen
Donnerstag, 05.03.2026
- L 157 zwischen Merzig und Losheim am See - BAB 620 zwischen AD Saarlouis und AD Saarbrücken - B 269 zwischen Lebach und Nalbach
Freitag, 06.03.2026
- St. Ingbert - B 41 zwischen Neunkirchen und Wolfersweiler - B 423 zwischen Blieskastel und Landesgrenze Frankreich
Samstag, 07.03.2026
- B 268 zwischen Lebach und Schmelz - L 252 zwischen Saarbrücken und Dudweiler
Sonntag, 08.03.2026
- Warndt - BAB 8 zwischen AK Neunkirchen und Landesgrenze Rheinland-Pfalz
Hinweis:
Bei den angekündigten Messstellen handelt es sich um Unfallörtlichkeiten, die nach Unfallhäufung, Unfallfolgen und Unfallursachen ausgewählt wurden.
Über die angekündigten Kontrollen hinaus sind weitere Geschwindigkeitskontrollen möglich. Aus einsatztechnischen Gründen können auch angekündigte Kontrollen entfallen.
