Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Kontrollmaßnahmen der Verkehrspolizei am vergangenen Wochenende

Mehrere Verstöße festgestellt

Saarbrücken (ots)

Am vergangenen Wochenende führten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Kontrollen mit den Schwerpunkten "Zweiradfahrer" sowie "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" durch. Hierbei konnten mehrere Verstöße festgestellt werden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Bereits am Freitag (27.02.2026) unterzogen die Kräfte der Verkehrspolizei insgesamt 13 Motorräder und deren Fahrerinnen und Fahrer im Bereich "Fechinger Berg" (L 105 zwischen Fechingen und Bliesransbach) einer ganzheitlichen Kontrolle. Neben mehreren Verstößen hinsichtlich von Mängeln an den Zweirädern wie beispielsweise einer abgefahrenen Bereifung, leitete die Polizei gegen einen Mann ein Strafverfahren ein. Hier besteht der Verdacht, dass sein Motorrad auf Grund technischer Veränderungen mehr Leistung aufwies, als die in der Zulassungsbescheinigung angegebenen 35 KW. Da der Fahrzeugführer lediglich im Besitz der Führerscheinklasse A2 ist und für das von ihm geführte Motorrad die Klasse A erforderlich ist, besteht gegen den Mann der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Außerdem stellte die Polizei zur Erstellung eines Leistungsgutachtens das Motorrad sicher.

Am Sonntag (01.03.2026) war die Verkehrspolizei in der Zeit von 07:00 Uhr bis 15:00 Uhr im Innenstadtbereich von Saarbrücken mit dem Schwerpunkt "Alkohol und Drogen im Straßenverkehr" im Einsatz. Insgesamt wurden acht Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei fertigte die Polizei drei Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr (auf Grund von alkohol- und/oder drogenbedingter Fahruntüchtigkeit). Gegen eine Fahranfängerin und einen weiteren Fahrzeugführer wurde jeweils eine Ordnungswidrigkeitenanzeige auf Grund des Führens eines Fahrzeuges unter dem Einfluss von THC eingeleitet. Eine weitere Person führte Kokain mit. Gegen sie wird wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Das mitgeführte Kokain stellten die Beamten sicher.

Insgesamt wurden in fünf Fällen Blutproben bei den jeweiligen Fahrzeugführerinnen und -führern entnommen. Die Polizei untersagte diesen zudem die Weiterfahrt und stellte die Fahrzeugschlüssel sicher.

