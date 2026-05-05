Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Versuchter Einbruch in Hotel

Haren (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 03.05.2026, 00:00 Uhr, und Montag, 04.05.2026, 08:00 Uhr kam es an der Mittelstraße in Haren zu einem versuchten Einbruch.

Bislang unbekannte Täter versuchten, gewaltsam Türen eines Hotels zu öffnen. Das Eindringen in das Gebäude gelang jedoch nicht. An den Türen entstand Sachschaden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

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