Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz

Lathen (ots)

Am 28.04.2026 kam es in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 17:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Großen Straße in Lathen zu einer Verkehrsunfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein ordnungsgemäß geparkter schwarzer VW Tiguan vermutlich beim Ein- oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der beschädigte Pkw war vorwärts in einer Parklücke abgestellt.

Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Lathen unter der Telefonnummer 05933/924570 zu melden.

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