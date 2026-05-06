Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfallflucht mit E-Scooter - Radfahrer leicht verletzt

Nordhorn (ots)

Am 05.05.2026 kam es gegen 22:00 Uhr am Gildehauser Weg in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer den Geh- und Radweg in falscher Fahrtrichtung stadteinwärts. Im Bereich der Einmündung zur Daimlerstraße übersah er einen wartenden 30-jährigen Radfahrer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Der E-Scooter-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der bislang unbekannte Verursacher wird als männlich, etwa bis 26 Jahre alt, beschrieben und soll eine schwarze Umhängetasche getragen haben.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zur Identität des E-Scooter-Fahrers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell