Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kinderstreich mit Folgen

Ilfeld (ots)

Mehrere Kinder hielten sich am Dienstagnachmittag im Bereich des Schützenhauses und der Weidentalwiese aus. Im Rahmen des Spielens verfügten sie über ein Behältnis mit Motoröl, welches sie auf einem Feldweg leerten. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um das Öl vom Weg zu entfernen. Die untere Wasserbehörde des Landratsamtes Nordhausen kam ebenfalls zum Einsatz. Im Rahmen der Ermittlungen konnten zwei Beteiligte festgestellt werden. Gegen sie wird nun wegen des Verdachtes der Bodenverunreinigung ermittelt.

