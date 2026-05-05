Polizei Hamburg

POL-HH: 260505-3. Hinweise der Polizei Hamburg zum kommenden Wochenende anlässlich des Hafengeburtstages

Hamburg (ots)

Zeit: 08. bis 10.05.2026

Ort: Hamburger Stadtgebiet

In diesem Jahr findet der 837. Hafengeburtstag statt, zu dem zahlreiche Besucherinnen und Besucher erwartet werden.

Auf der Veranstaltungsfläche zwischen dem Hamburger Fischmarkt und der Elbphilharmonie sowie auf der Elbe werden erneut zahlreiche Aktionen geboten.

Hierfür werden bereits ab Mittwochmorgen mehrere Straßensperrungen und Umleitungen am und im Umfeld des Hafengeburtstages eingerichtet.

Nähere Informationen hierzu siehe: https://www.hamburg.de/verkehr/stau-und-baustellen/polizeimeldungen-414586

In diesem Zusammenhang weist die Polizei auch auf die in diesem Jahr erneut geltende Drohnenflugverbotszone für das Veranstaltungsgebiet hin. Darüber hinaus ist zu diesem polizeilichen Einsatzraum ein seitlicher Abstand von mindestens 100 Metern einzuhalten. Eine interaktive Karte und Details sind unter: https://www.polizei.hamburg/polizei/aktuelles/873-hafengeburtstag-1167942 zu finden.

Weiterhin gilt für den Hafengeburtstag auch in diesem Jahr ein Waffenverbot auf dem Veranstaltungsgelände sowie im öffentlichen Personen- und Nahverkehr (ÖPNV) und dementsprechend auch für die An- und Abreise zur Veranstaltung. Siehe hierzu: https://www.hamburg.de/freizeit/hafengeburtstag-hamburg/gut-zu-wissen/waffenverbot-1021066

Weiterführende Informationen zum 837. Hafengeburtstag können unter https://www.hamburg.de/freizeit/hafengeburtstag-hamburg eingesehen werden.

Darüber hinaus werden auch an diesem Wochenende überwiegend im Innenstadtbereich wieder Aufzüge und Versammlungen durchgeführt, welche zu Verkehrsbeeinträchtigungen führen können.

Unter anderem findet am Freitag in der Zeit von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr ein Aufzug statt, der sich durch die Innenstadt bewegt. Der Veranstaltende erwartet 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Der größte angemeldete Aufzug findet am Samstag in der Zeit von 14:00 Uhr bis 16:25 Uhr rund um den Jungfernstieg statt. Dort erwartet der Veranstaltende 7.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

Am Sonntag zwischen 14:00 Uhr und 19:00 Uhr findet im Bereich der Mönckebergstraße ein weiterer großer Aufzug statt, bei dem der Veranstaltende 5.000 bis 7.000 Teilnehmende erwartet.

Zusätzlich spielt der Hamburger Sportverein am Sonntagnachmittag gegen den SC Freiburg sein letztes Heimspiel in dieser Saison.

Besucherinnen und Besuchern des Hamburger Stadtgebiets wird im Zusammenhang mit den zuvor aufgeführten Veranstaltungen empfohlen, auf schienengebundene Verkehrsmittel zurückzugreifen.

Wen.

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