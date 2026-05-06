Polizei Hamburg

POL-HH: 260506-5. Verhaftung eines Tatverdächtigen zu versuchtem Tötungsdelikt in Hamburg-Lurup

Hamburg (ots)

Tatzeit: 25.01.2026, 03:35 Uhr

Tatort: Hamburg-Lurup, Rugenbarg

Nachdem Ende Januar dieses Jahres im Stadtteil Lurup zwei Männer von mehreren zunächst Unbekannten durch Schüsse verletzt worden waren, hat die Polizei gestern einen 26-jährigen Tatverdächtigen verhaftet.

Für die Hintergründe wird auf unsere Pressemitteilung vom 21.04.2026, zu finden unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6259378, verwiesen.

Im Rahmen der Ermittlungen geriet ein 26-jähriger deutscher Staatsangehöriger in den Fokus der Strafverfolgungsbehörden. Er steht im Verdacht, gemeinsam mit den noch unbekannten Tätern für die Schüsse verantwortlich zu sein. Daraufhin erwirkte die Staatsanwaltschaft Durchsuchungsbeschlüsse sowie einen Haftbefehl. Beamtinnen und Beamte der Mordkommission (LKA 41) durchsuchten gestern Morgen unter anderem eine Wohnung im Stadtteil Altona, verhafteten den 26-Jährigen dort und führten ihn dem Untersuchungsgefängnis zu.

Die gemeinsamen Ermittlungen der Mordkommission und der Staatsanwaltschaft, insbesondere auch zu weiteren Beteiligten, dauern an.

Zim.

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