Polizei Hamburg

POL-HH: 260506-2. Zeugenaufruf nach versuchtem Raub auf einen Senior in Hamburg-Billstedt

Hamburg (ots)

Tatzeit: 30.04.2026, 12:30 Uhr

Tatort: Hamburg-Billstedt, Dannerallee / Dietzweg

Vergangenen Donnerstag hat ein Unbekannter einen 72-Jährigen im Hamburger Stadtteil Billstedt überfallen. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des zuständigen Raubdezernats (LKA 164) befand sich der Senior am Donnerstagmittag auf dem Heimweg, als er unvermittelt von einem derzeit unbekannten Mann von hinten angesprungen und zu Boden gerissen wurde. Im weiteren Verlauf versuchte der Täter, dem 72-Jährigen das Portemonnaie aus einer Tasche zu entwenden, was ihm jedoch nicht gelang. Der Angreifer flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen führten. Der Senior wurde durch den Überfall leicht verletzt und vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- 20-25 Jahre alt

- circa 170 cm groß

- "südländisches" Erscheinungsbild

- schwarze, kurze lockige Haare

- trug einen blauen Gips an einem Arm

Das örtlich zuständige Raubdezernat (LKA 164) führt die Ermittlungen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Schl.

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