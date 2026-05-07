Polizei Hamburg

POL-HH: 260507-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 28-Jähriger aus Hamburg-Ottensen

Hamburg (ots)

Zeit: seit 06.05.2026 um 03:00 Uhr

Ort: Hamburg-Ottensen, Große Brunnenstraße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Fotos suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 28-jährigen Frau aus dem Stadtteil Ottensen.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260506-7. Vermisstenfahndung nach 28-Jähriger aus Hamburg-Ottensen"

Die Gesuchte konnte heute Morgen von einer Funkstreifenwagenbesatzung in Hamburg-Billstedt angetroffen und in ein Krankenhaus transportiert werden.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.

Pap.

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