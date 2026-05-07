POL-HH: 260507-2. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 28-Jähriger aus Hamburg-Ottensen
Hamburg (ots)
Zeit: seit 06.05.2026 um 03:00 Uhr
Ort: Hamburg-Ottensen, Große Brunnenstraße
Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Fotos suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einer 28-jährigen Frau aus dem Stadtteil Ottensen.
Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260506-7. Vermisstenfahndung nach 28-Jähriger aus Hamburg-Ottensen"
Die Gesuchte konnte heute Morgen von einer Funkstreifenwagenbesatzung in Hamburg-Billstedt angetroffen und in ein Krankenhaus transportiert werden.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.
Pap.
Rückfragen der Medien bitte an:
Polizei Hamburg
Nadia Papist
Telefon: 040/4286-56216
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg
Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell