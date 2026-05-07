POL-HH: 260507-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 55-Jährigem aus Hamburg-Groß-Borstel
Hamburg (ots)
Zeit: seit 02.05.2026 um 12:30 Uhr
Ort: Hamburg-Groß-Borstel, Gert-Marcus-Straße
Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Fotos suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einem 55-jährigen Mann aus dem Stadtteil Groß-Borstel.
Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260506-6. Vermisstenfahndung nach 55-Jährigem aus Hamburg-Groß-Borstel"
Der Gesuchte kehrte gestern Abend wohlbehalten zu seiner Wohnunterkunft zurück.
Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.
Alle Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.
Pap.
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