Polizei Hamburg

POL-HH: 260507-1. Erledigung der Vermisstenfahndung nach 55-Jährigem aus Hamburg-Groß-Borstel

Hamburg (ots)

Zeit: seit 02.05.2026 um 12:30 Uhr

Ort: Hamburg-Groß-Borstel, Gert-Marcus-Straße

Mit Hilfe der Veröffentlichung eines Fotos suchte die Polizei Hamburg öffentlich nach einem 55-jährigen Mann aus dem Stadtteil Groß-Borstel.

Die ursprüngliche Meldung lautete: "POL-HH: 260506-6. Vermisstenfahndung nach 55-Jährigem aus Hamburg-Groß-Borstel"

Der Gesuchte kehrte gestern Abend wohlbehalten zu seiner Wohnunterkunft zurück.

Hinweise auf Straftaten liegen nicht vor.

Alle Fahndungsmaßnahmen sind damit beendet.

Pap.

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