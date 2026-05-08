Polizei Hamburg

POL-HH: 260508-5. 27-Jähriger mutmaßlich angegriffen und verletzt - Zeugenaufruf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 07.05.2026, 16:30 Uhr; Tatort: Hamburg-St. Pauli, St. Petersburger Straße, Planten un Blomen im Bereich Rosengarten

Donnerstagnachmittag soll ein 27-jähriger Mann von einem noch unbekannten Angreifer im Stadtteil St. Pauli verletzt worden sein. Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) leitete die ersten Ermittlungen ein. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Gestern Nachmittag wurde die Polizei von der Feuerwehreinsatzzentrale um Unterstützung gebeten, nachdem eine Rettungswagenbesatzung einen verletzten Mann behandelt hatte.

Der Verletzte gab an, in den Grünanlagen von Planten un Blomen im Bereich des Rosengartens eine Auseinandersetzung mit einem ihm unbekannten Mann gehabt zu haben. Im weiteren Verlauf soll der 27-Jährige von dem Unbekannten angegriffen und durch körperliche Gewalt verletzt worden sein.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung, bei der auch der Polizeihubschrauber Libelle und ein Diensthundeführer der Bundespolizei mit seinem Diensthund eingesetzt worden waren, führte nicht zur Identifizierung des mutmaßlichen Angreifers, der wie folgt beschrieben werden kann:

- männlich - "südländische" Erscheinung - etwa 25 Jahre alt - 170 cm - 175 cm groß - schwarze Haare - soll einen Hoodie mit einem Teddy-Aufdruck und ein grüne "Militärjäcke" getragen haben

Der Geschädigte wurde von der Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert und dort weiter versorgt.

Das zuständige Landeskriminalamt führt nun die Ermittlungen fort.

Zeuginnen und Zeugen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder Hinweise auf den möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Mx.

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