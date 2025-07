POL-EL: Meppen - schwarzer Audi beschädigt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots) - Am 15. Juli zwischen 9.50 und 10.10 Uhr wurde eine auf dem Parkplatz am Stadtring abgestellte graue Mercedes C-Klasse am Heck beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim Christopher Degner Telefon: ...

