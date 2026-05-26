Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Mädchen unsittlich berührt und Reizgas in Straßenbahn gesprüht: Zwei stark alkoholisierte Männer festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Die Polizei hat am Sonntagnachmittag zwei stark alkoholisierte Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, in einer Straßenbahn in der Kasseler Nordstadt erst ein Mädchen unsittlich berührt und anschließend Reizgas in die Tram gesprüht zu haben. Wie die Beamten des Polizeireviers Nord berichten, waren sie gegen 17:15 Uhr zur Haltestelle "Hegelsbergstraße" in der Holländischen Straße gerufen worden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand soll zuvor ein 41 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Kassel während der Fahrt ein 14-jähriges Mädchen unsittlich am Gesäß berührt haben. Anschließend soll es zum Streit zwischen dem Tatverdächtigen und mehreren Begleiterinnen des Mädchens gekommen sein. Im weiteren Verlauf soll dann der 37-Jährige, der mit dem 41-Jährigen gemeinsam unterwegs war, Reizgas auf den Boden der vollbesetzten Tram gesprüht haben. Ein einjähriges Kleinkind erlitt dadurch eine Reizung der Atemwege und wurde vorsorglich zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An der Haltestelle "Hegelsbergstraße" nahmen die Beamten die beiden Männer dann schließlich fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille bei dem 41-Jährigen und mehr als 2,5 bei dem 37-Jährigen, eine Blutentnahme auf dem Polizeirevier war die Folge. Sie müssen sich nun wegen sexueller Belästigung und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

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