Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Auffahrunfall an roter Ampel: Polizei sucht Zeugen von Unfallflucht in Kassel-Waldau

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Zeugen eines Auffahrunfalls, der sich am Samstagnachmittag gegen 13:45 Uhr im Kasseler Stadtteil Waldau ereignet hat, suchen die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand waren ein Toyota, ein Dodge RAM und der bislang unbekannte Verursacher auf der L 3460 in Richtung A 49 unterwegs, wo alle drei Fahrer an der Einmündung zur Nürnberger Straße nach links abbiegen wollten. Hierbei fuhr der unbekannte Verkehrsteilnehmer auf den an der roten Ampel stehenden Pick-Up auf, der dadurch wiederum auf den vor ihm stehenden Toyota aufgeschoben wurde. Als die beiden Fahrer unmittelbar nach der Kollision ausstiegen, war der Unfallverursacher bereits auf und davon, ohne sich um den hohen Gesamtschaden von rund 9.000 Euro zu kümmern. Hinweise auf die Fluchtrichtung, den Fahrzeugtyp oder das Kennzeichen konnten die Fahrer und Insassen des Dodge und des Toyota leider nicht geben. Das Fahrzeug dürfte jedoch im Frontbereich sichtbar beschädigt worden sein.

Zeugenhinweise werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

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