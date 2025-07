Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbruch in Wohnmobil - Jugendlicher vorläufig festgenommen

Neuss (ots)

Einen Jugendlichen konnten Polizeibeamte am Sonntag (13.07.), gegen 04:00 Uhr, noch am Tatort festnehmen. Zeugen hatten zuvor an der Rheydter Straße einen Einbruch in ein Wohnmobil gemeldet.

Nach ersten Erkenntnissen war der 15-Jährige mit einem gestohlenen E-Scooter zur Rheydter Straße gefahren und hatte dort das Fenster eines Wohnmobils eingeschlagen.

Einsatzkräfte hatten bei ihrer Ankunft am Tatort den Lichtschein einer Taschenlampe in dem Campingfahrzeug bemerkt und den Eindringling vorläufig festgenommen.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen wohnsitzlosen 15 Jahre alten Jugendlichen aus Marokko. Er wurde in die Obhut des Jugendamtes übergeben.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell