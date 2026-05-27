Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Ertappte Einbrecher flüchten ohne Beute: Kriminalpolizei sucht Zeugen in Niedervellmar

Vellmar (ots)

Vellmar (Landkreis Kassel):

Bei dem Versuch, in ein Wohnhaus in Vellmar-Niedervellmar einzusteigen, wurden am gestrigen Dienstagvormittag zwei Einbrecher von einem nach Hause kommenden Bewohner überrascht. Die ertappten Männer flüchteten daraufhin ohne Beute. Die Ermittler der Kriminalpolizei Kassel suchen nun nach weiteren Zeugen und bitten um Hinweise auf die bislang unbekannten Täter.

Wie die zur Tatortaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten berichten, hatte sich der Einbruch in der Straße "Bei den Weidenbäumen" ereignet. Der Bewohner des Einfamilienhauses war gegen 10 Uhr nach Hause gekommen. Dabei sah er, wie einer der Männer auf der Terrasse stand und gerade versuchte, ein Fenster aufzuhebeln, während sein Komplize augenscheinlich Schmiere stand. Als die Täter den Hausbewohner bemerkten, rannten sie sofort über eine hinter dem Grundstück liegende Grünfläche in unbekannte Richtung davon. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Einbrecher nicht mehr gefasst werden. Einer der Männer wurde als kräftig, 1,60 bis 1,70 Meter groß und mit dunkelbraunem, kurzem Haar beschrieben. Er soll ein weißes T-Shirt und eine blaue Hose getragen haben. Sein Komplize soll schlank und etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und blaue Arbeitskleidung sowie eine blaue Kappe getragen haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Kassel unter Tel. 0561-9100 entgegen.

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