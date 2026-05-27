Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Opfer von Körperverletzung erleidet Schlaganfall: Kripo sucht Zeugen der Tat am Leipziger Platz

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Zeugen einer schweren Körperverletzung durch einen bislang unbekannten Täter, die sich am Samstagnachmittag auf dem Leipziger Platz in Kassel ereignet hat, suchen die zuständigen Ermittler der Kasseler Kripo. Die Polizei war gemeinsam mit dem Rettungsdienst gegen 14:20 Uhr wegen des verletzten Mannes gerufen worden. Das Opfer, ein 43-jähriger Mann aus Kassel, wies sichtbare Verletzungen am Kopf auf. Wie er der eingesetzten Streife des Polizeireviers Ost schilderte, befand er sich zu Fuß auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle, als er völlig unvermittelt von dem ihm unbekannten Täter angegriffen und mehrfach geschlagen worden sei, woraufhin er zu Boden ging. Ein Passant war durch Hilferufe des Verletzten auf die Körperverletzung aufmerksam geworden und sah den Angreifer noch in Richtung Pfarrstraße/ Dormannweg wegrennen. Eine Fahndung nach dem Täter, der bislang lediglich als Mann mit kurzen dunklen Haaren beschrieben werden kann, verlief leider ohne Erfolg. Das Opfer wurde umgehend durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, wo er aktuell weiterhin stationär behandelt wird. Nach derzeitigem Ermittlungsstand erlitt der 43-Jährige offenbar infolge der Körperverletzung einen Schlaganfall, weshalb er nicht vernehmungsfähig ist und möglicherweise irreversible Schäden davonträgt.

Da die bisherigen Ermittlungen nicht zur Identifizierung des Täters und zur Aufklärung der noch unbekannten Hintergründe der Tat führen konnten, erbittet die Kripo Hinweise durch weitere Zeugen. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

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