Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Unfall zwischen Streifenwagen und Kind bei Einsatzfahrt: Neunjähriger verletzt

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Am heutigen Mittwochmittag kam es in der Breslauer Straße in Kassel zu einem Unfall zwischen einem Streifenwagen und einem neunjährigen Jungen. Der Streifenwagen, der von einem Beamten der Kasseler Polizei gefahren wurde, befand sich zur Unfallzeit auf dem Weg zu einem Einsatzort im Stadtteil Waldau, während das Kind die Straße überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde der Neunjährige verletzt und zur Untersuchung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Junge eher leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden erlitten haben.

Wie die zur Unfallaufnahme eingesetzte Streife berichtet, ereignete sich der Unfall heute gegen 12:10 Uhr. Der Polizeibeamte am Steuer des Streifenwagens befand sich mit seiner Kollegin auf einer Einsatzfahrt zu einem gemeldeten Brand in der Nürnberger Straße in Kassel, wobei laut Zeugen das Blaulicht eingeschaltet, aber das Martinshorn ausgeschaltet war. In Höhe des Vautswiesenwegs soll der Neunjährige, der offenbar hinter einem parkenden Auto auf die Fahrbahn getreten sei, die Straße überquert haben. Der Streifenwagen soll noch stark gebremst haben, dennoch kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Neunjährige von dem Mercedes Vito erfasst wurde. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

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