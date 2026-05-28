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Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Unfallstatistik 2025 für Nordhessen: Leichter Rückgang der Gesamtunfälle und weniger Schwerverletzte; Anstieg bei Verkehrstoten

POL-NH: Unfallstatistik 2025 für Nordhessen: Leichter Rückgang der Gesamtunfälle und weniger Schwerverletzte; Anstieg bei Verkehrstoten
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Nordhessen (ots)

   - Leichter Rückgang der Verkehrsunfälle von 21.737 auf 21.693
   - Zahl der Unfälle mit Schwerverletzten um 4,4 % gesunken
   - Zahl der Unfalltoten von 39 auf 46 gestiegen
   - Alle 24 Minuten wird ein Verkehrsunfall aufgenommen
   - Unfälle mit E-Scootern um 24,5 % gestiegen
   - Polizei stoppte im Straßenverkehr 1.173 Berauschte
   - Anstieg bei Unfällen unter Alkoholeinfluss sowie anderer 
     berauschender Mittel um 3,6 %
   - Täglich 13 Wildunfälle im Schnitt in Nordhessen

Die ausführliche Unfallstatistik des Polizeipräsidiums Nordhessen mit einzelner Betrachtung von Stadt und Landkreis Kassel sowie der Kreise Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg und Werra-Meißner finden Sie in der als Dateianhang beigefügten Presseinformation.

(Korrekturhinweis: Bitte beachten Sie den geänderten Dateianhang. In einer um 10:04 Uhr veröffentlichten Version waren fehlerhafte Grafiken bei drei Landkreisen im Dokument zu finden, die nun korrigiert wurden.)

Rückfragen bitte an:

Matthias Mänz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel. 0561 - 910 1008

Polizeipräsidium Nordhessen
Grüner Weg 33
34117 Kassel
Pressestelle

Telefon: +49 561 910 1020 bis 23
E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de

Außerhalb der Regelarbeitszeit
Polizeiführer vom Dienst (PvD)
Telefon: +49 561-910-0
E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen, übermittelt durch news aktuell

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