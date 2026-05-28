Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Unfallstatistik 2025 für Nordhessen: Leichter Rückgang der Gesamtunfälle und weniger Schwerverletzte; Anstieg bei Verkehrstoten

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Nordhessen (ots)

- Leichter Rückgang der Verkehrsunfälle von 21.737 auf 21.693 - Zahl der Unfälle mit Schwerverletzten um 4,4 % gesunken - Zahl der Unfalltoten von 39 auf 46 gestiegen - Alle 24 Minuten wird ein Verkehrsunfall aufgenommen - Unfälle mit E-Scootern um 24,5 % gestiegen - Polizei stoppte im Straßenverkehr 1.173 Berauschte - Anstieg bei Unfällen unter Alkoholeinfluss sowie anderer berauschender Mittel um 3,6 % - Täglich 13 Wildunfälle im Schnitt in Nordhessen

Die ausführliche Unfallstatistik des Polizeipräsidiums Nordhessen mit einzelner Betrachtung von Stadt und Landkreis Kassel sowie der Kreise Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg und Werra-Meißner finden Sie in der als Dateianhang beigefügten Presseinformation.

(Korrekturhinweis: Bitte beachten Sie den geänderten Dateianhang. In einer um 10:04 Uhr veröffentlichten Version waren fehlerhafte Grafiken bei drei Landkreisen im Dokument zu finden, die nun korrigiert wurden.)

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