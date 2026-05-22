Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Unfallflucht nach Zusammenstoß zwischen Fahrradfahrer und E-Scooter-Fahrer - Zeugen gesucht

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (21. Mai) kam es gegen 8 Uhr auf der Roitzheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem bislang unbekannten E-Scooter-Fahrer.

Ein 35-jähriger Mann aus Euskirchen befuhr mit seinem Fahrrad den Fuß- und Radweg der Roitzheimer Straße. Aus dem Kreisverkehr kommend beabsichtigte er, in Richtung Euskirchen weiterzufahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ihm ein entgegenkommender E-Scooter-Fahrer auf dem Radweg in das Vorderrad des Fahrrads. Der 35-Jährige stürzte daraufhin zu Boden. Am Fahrrad wurde das Vorderrad verbogen.

Der E-Scooter-Fahrer hielt zunächst an und fragte den Radfahrer, ob dieser verletzt sei. Als der 35-Jährige angab, Schmerzen zu haben und die Polizei zur Unfallaufnahme hinzuziehen zu wollen, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort und flüchtete von der Unfallstelle.

Der E-Scooter-Fahrer wie folgt beschrieben werden:

-männlich -ca. 20 Jahre alt -175 cm groß -dunkler Teint -kräftige Statur -dunkle lockige Haare -trug ein schwarzes Tuch über Mund und Nase und war bekleidet mit einer weiten glänzenden Stoffhose -E-Scooter war groß und schwarz mit grünem Licht sowie vorne mit Taschen ausgestattet

Der Verkehrskommissar hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum flüchtigen E-Scooter-Fahrer machen können, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 7990 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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