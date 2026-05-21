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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Polizei Euskirchen stärkt Präsenz an Schulen - Offene Sprechstunden für Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte

Kreis Euskirchen (ots)

Seit Ende April erweitert die Polizei Euskirchen ihr Präventionsangebot im Kreis um regelmäßige offene Sprechstunden an Schulen. Ziel des neuen Angebots ist es, Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften eine direkte und unkomplizierte Anlaufstelle für Fragen, Sorgen und präventive Themen des Alltags zu bieten.

Die Sprechstunden finden gemeinsam mit den Ansprechpartnern des örtlichen Bezirksdienstes statt. Hierzu ist die Polizei Euskirchen in regelmäßigen Abständen für jeweils etwa zwei bis drei Stunden direkt vor Ort an den Schulen präsent. Die Gespräche erfolgen niedrigschwellig und vertraulich.

Im Mittelpunkt stehen insbesondere Themen, die Kinder und Jugendliche im Alltag beschäftigen. Dazu gehören unter anderem digitale Sicherheit, Konfliktbewältigung, Gewaltprävention sowie der Umgang mit unbekannten Alltagssituationen oder riskanten Konfrontationen. Durch die offene Präsenz soll Hemmschwellen entgegengewirkt und das Vertrauen in die Polizei Euskirchen gestärkt werden.

Unterstützt wird das Angebot durch die Kollegin der Kriminalprävention, Linda Linden, die gemeinsam mit den Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern vor Ort präventive Inhalte vermittelt und beratend tätig ist.

"Kinder und Jugendliche sollen wissen, dass sie mit ihren Fragen und Problemen nicht allein sind und jederzeit Unterstützung erhalten können. Mit den offenen Sprechstunden möchten wir Hemmschwellen abbauen und zeigen, dass die Polizei jederzeit ansprechbar ist", so Kriminalhauptkommissarin Linden .

Gleichzeitig soll durch die Präventionsarbeit die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Schulen und Polizei weiter ausgebaut werden.

Bereits bis zum Ende des Jahres wurden mit mehreren Schulen in den Gemeinden Blankenheim, Nettersheim, Schleiden, Hellenthal und Zülpich regelmäßige Termine vereinbart. Die bisherigen Rückmeldungen aus den Schulen fallen durchweg positiv aus.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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