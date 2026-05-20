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Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sachbeschädigung nach Streitigkeit

Weilerswist (ots)

Am Dienstag, 19. Mai, kam es gegen 11.03 Uhr auf dem "Schneppenheimer Weg" in Weilerswist-Hausweiler zu einer Sachbeschädigung nach einer verbalen Auseinandersetzung. Zwischen einem 60-jährigen Mann aus Weilerswist und einem 30-jährigen Mann aus Euskirchen kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf schlug der 30-Jährige mit der Faust gegen die Heckscheibe des Pkw des 60-Jährigen und zerstörte diese. Der 30-Jährige erlitt hierbei eine Schnittverletzung an der Hand. Er wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung aufgenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

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