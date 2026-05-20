Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Sachbeschädigung nach Streitigkeit

Weilerswist (ots)

Am Dienstag, 19. Mai, kam es gegen 11.03 Uhr auf dem "Schneppenheimer Weg" in Weilerswist-Hausweiler zu einer Sachbeschädigung nach einer verbalen Auseinandersetzung. Zwischen einem 60-jährigen Mann aus Weilerswist und einem 30-jährigen Mann aus Euskirchen kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf schlug der 30-Jährige mit der Faust gegen die Heckscheibe des Pkw des 60-Jährigen und zerstörte diese. Der 30-Jährige erlitt hierbei eine Schnittverletzung an der Hand. Er wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Sachbeschädigung aufgenommen.

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