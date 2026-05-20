Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zeugenaufruf: Auseinandersetzung zwischen Pkw-Fahrer und E-Bike-Fahrer

Mechernich (ots)

Am Montag, 11. Mai, kam es gegen 15.30 Uhr auf der Mechernicher Straße in Höhe eines Fußgängerüberwegs am Kreisverkehr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 14-jährigen Fußgänger und einem bislang unbekannten Fahrzeugführer. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der 14-Jährige mit seinem mitgeführten E-Bike den Fußgängerüberweg überqueren. Ein aus Richtung Mechernich kommender Pkw hielt zunächst am Überweg an. Der Jugendliche wartete seinerseits ab, um sicherzugehen, dass der Fahrzeugführer tatsächlich anhält. Nach Angaben des Geschädigten gab der Fahrer ihm anschließend ein Handzeichen zum Überqueren. Als der Jugendliche den Überweg queren wollte, fuhr der Pkw zunächst wieder an und stoppte erneut. Der Fahrer stieg daraufhin aus seinem Fahrzeug aus, schubste den 14-Jährigen und brachte ihn dadurch zu Fall. Nachdem der Jugendliche wieder aufgestanden war, entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung. Der unbekannte Mann schlug dem 14-Jährigen dabei mit der Hand gegen das Gesicht. Zudem trat er gegen das E-Bike des Jugendlichen und beschädigte hierbei den Lenker. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Örtlichkeit. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - männlich - circa 30 Jahre alt - kurze blonde Haare - etwa 170 bis 180 Zentimeter groß - blaue Jeans Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen grauen Kleinwagen, möglicherweise der Marke Ford, gehandelt haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen bezüglich der Körperverletzung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeugführer bzw. dem Fahrzeug machen können, sich bei der Polizei Euskirchen unter 02251 799 0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de zu melden.

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