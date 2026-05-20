Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Verkehrsunfall infolge Übermüdung
Euskirchen (ots)
Am Dienstag, 19. Mai, befuhr ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Nettersheim gegen 14.37 Uhr die Landstraße 178 aus Richtung Euskirchener Heide kommend in Fahrtrichtung Euskirchen-Euenheim. Im Bereich einer Kurve kam der Mann nach eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafs nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam anschließend in einem Straßengraben zum Stillstand. Der 34-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine Anzeige bezüglich der Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit wurde gefertigt.
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