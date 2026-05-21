Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zwei Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss kontrolliert

Euskirchen/Mechernich (ots)

Am gestrigen Mittwoch (20. Mai) wurden im Kreis Euskirchen zwei Verkehrsteilnehmer unter dem Verdacht des Fahrens unter Drogeneinwirkung kontrolliert.

Um 18.30 Uhr wurde ein 47-jähriger Mann aus Mechernich im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Steigerstraße in Mechernich von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Mann Betäubungsmittel konsumiert haben könnte. Auf der Polizeiwache wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Gegen 22.05 Uhr wurde ein 40-jähriger Euskirchener auf der Roitzheimer Straße in Euskirchen von Polizeibeamten kontrolliert. Während der Kontrolle bestand der Verdacht, dass der Mann Betäubungsmittel konsumiert hatte. Zudem wurden stark geweitete Pupillen festgestellt. Auch dem 40-Jährigen wurde auf der Polizeiwache in Euskirchen eine Blutprobe entnommen.

In beiden Fällen wurden Anzeigen wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung gefertigt.

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