Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 41-jähriger Pkw-Fahrer nach Kontrolle festgenommen - Fünf Haftbefehle

Euskirchen (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am gestrigen Nachmittag (21. Mai) gegen 16 Uhr einen 41-jährigen Pkw-Fahrer aus Euskirchen auf dem Jülicher Ring in Euskirchen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen den Mann insgesamt fünf offene Haftbefehle vorlagen. Diese bestanden unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des unerlaubten Handels mit Drogen. Vor Ort versuchte der 41-Jährige, sich der Kontrolle fußläufig zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgung konnten Polizeibeamte den Mann jedoch schnell einholen und festnehmen. Der Mann wurde anschließend einer Justizvollzugsanstalt übergeben. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv.

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