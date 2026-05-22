PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 41-jähriger Pkw-Fahrer nach Kontrolle festgenommen - Fünf Haftbefehle

Euskirchen (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am gestrigen Nachmittag (21. Mai) gegen 16 Uhr einen 41-jährigen Pkw-Fahrer aus Euskirchen auf dem Jülicher Ring in Euskirchen. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass gegen den Mann insgesamt fünf offene Haftbefehle vorlagen. Diese bestanden unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen des unerlaubten Handels mit Drogen. Vor Ort versuchte der 41-Jährige, sich der Kontrolle fußläufig zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgung konnten Polizeibeamte den Mann jedoch schnell einholen und festnehmen. Der Mann wurde anschließend einer Justizvollzugsanstalt übergeben. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest verlief positiv.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Euskirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Euskirchen
Alle Meldungen Alle
  • 21.05.2026 – 12:45

    POL-EU: Zwei Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss kontrolliert

    Euskirchen/Mechernich (ots) - Am gestrigen Mittwoch (20. Mai) wurden im Kreis Euskirchen zwei Verkehrsteilnehmer unter dem Verdacht des Fahrens unter Drogeneinwirkung kontrolliert. Um 18.30 Uhr wurde ein 47-jähriger Mann aus Mechernich im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Steigerstraße in Mechernich von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass ...

    mehr
  • 20.05.2026 – 12:55

    POL-EU: Sachbeschädigung nach Streitigkeit

    Weilerswist (ots) - Am Dienstag, 19. Mai, kam es gegen 11.03 Uhr auf dem "Schneppenheimer Weg" in Weilerswist-Hausweiler zu einer Sachbeschädigung nach einer verbalen Auseinandersetzung. Zwischen einem 60-jährigen Mann aus Weilerswist und einem 30-jährigen Mann aus Euskirchen kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf schlug der 30-Jährige mit der Faust gegen die Heckscheibe des Pkw des ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren