Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: Fahrradfahrer bei Unfall in Schauenburg-Hoof schwer verletzt

Kassel (ots)

Schauenburg (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Donnerstagnachmittag kam es gegen 17:40 Uhr in der Korbacher Straße in Schauenburg-Hoof zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Fahrradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Nach der Erstversorgung brachten Rettungskräfte ihn in ein Kasseler Krankenhaus. Lebensgefahr soll nach ersten Erkenntnissen nicht bestehen. Wie die zum Unfallort gerufenen Beamten des Polizeireviers Süd-West zum Unfallhergang berichten, war ein 50-jähriger Mann aus Schauenburg am Steuer eines VW auf der Korbacher Straße in Richtung L 3215 unterwegs und wollte in Höhe der Schmiedegasse nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Hierbei erfasste der Autofahrer den entgegenkommenden und vorrangberechtigten Fahrradfahrer, der bergab auf der Korbacher Straße unterwegs war. Bei dem Unfall zog sich der Helm tragende 36-Jährige schwere Kopfverletzungen zu. Sein Fahrrad wurde komplett zerstört. Die weiteren Ermittlungen der Polizei zum Unfall dauern an.

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