Polizeipräsidium Nordhessen

POL-NH: vermisster 39 jähriger Mann aus Homberg

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Kassel und Schwalm-Eder-Kreis (ots)

Seit den heutigen Abendstunden wird der 39 jährige Daniel H. aus Homberg/Efze, Ortsteil Welferode vermisst. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Vermutlich hielt sich der Vermisste in den Mittagsstunden des heutigen Tages in Kassel auf. Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 176cm groß, schlank,braune, kurz rasierte Haare, 5 Tage-Bart, vermutlich bekleidet mit: blaue Jeans, dunkles T-Shirt und führt ggf. 2 Rucksäcke mit sich. Wer kann Angaben zum aktuellen Aufenhaltsort des Vermissten machen bzw. hat diesen seit den Mittagsstunden gesehen? Hinweise hierzu nimmt die Polizei Homberg/Efze (Tel. 05681-7740)oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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