Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Kind in Alfeld

Hildesheim (ots)

Alfeld (neu) - Am Freitagabend, 29.05.2026, in der Zeit zwischen ca. 20:10-20:15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Hildesheimer Str. / Hinrich-Wilhelm-Kopf-Str. zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen sich der oder die bislang unbekannte Unfallverursacher(-in) unerlaubt von der Unfallstelle entfernte.

Im o.a. Zeitraum befuhr ein 13-jähriger Alfelder mit seinem Pedelec die Hildesheimer Str. stadteinwärts aus Richtung Langenholzen kommend. Als er sich in Höhe der Einmündung Hinrich-Wilhelm-Kopf-Str. befand, kam aus der Einmündung ein silberner Pkw, der auf die Hildesheimer Str. einfahren wollte. Nach Angaben des Jungen fuhr der Pkw sehr rasant an, sodass er erschrak, das Gleichgewicht verlor und stürzte. Durch den Sturz zog er sich diverse Schürfwunden zu. Zu einer Berührung zwischen Pkw und Fahrrad kam es jedoch nicht. Weiterhin wurde sein Fahrrad beschädigt. Der Sachschaden an dem Fahrrad wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Leicht verletzt begab sich der 13-Jährige weiter auf den Heimweg und berichtete seinen Eltern von dem Vorfall.

Die Polizei Alfeld sucht nun Zeugen des Unfalls und erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 05181/80730.

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