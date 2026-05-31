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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH / BODENBURG (lud)

In der Nacht vom 30.05.2026 auf den 31.05.2026 kam es auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz in der Straße Am Markt in 31162 Bad Salzdetfurth OT Bodenburg zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschmierte ein bislang unbekannter Täter mit goldener Sprühfarbe den tatbetroffenen VW Golf des Geschädigten. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

Da sich die Sprühfarbe nicht mehr entfernen lässt hat die Polizei Bad Salzdetfurth Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05063/901-115 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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