Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schwere räuberische Erpressung

Hildesheim (ots)

Am gestrigen Abend, 31. Mai 2026, forderte ein unbekannter Mann unter Vorhalt eines Werkzeuges Bargeld und Zigaretten von einer Mitarbeiterin einer Tankstelle in Bettmar.

Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der unbekannte Mann gegen 21:20 Uhr vermummt den Verkaufsbereich und forderte unter Vorhalt eines Werkzeuges Bargeld und Zigaretten. Nach der Übergabe flüchtete er in östlicher Richtung über einen Feldweg. Die Kassiererin alarmierte die Polizei, die umgehend mehrere Streifenwagenbesatzungen entsandte.

Der Tatverdächtige wurde als etwa 1,75 Meter großer Mann Mitte 20 mit dunklen Haaren und schwarzer Bekleidung beschrieben.

Zeugen, die zu der Tat oder dem Täter Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

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