PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrunken mit einem Quad gefahren

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - Am gestrigen Sonntagabend, gegen 21:00 Uhr, erhielt die Polizei Bad Salzdetfurth von Zeugen den Hinweis auf einen möglicherweise alkoholisierten Quadfahrer, welcher in Wehrstedt unterwegs sein sollte. Der Fahrzeugführer sollte demnach ohne Helm fahren und als Mitfahrer ein Kind auf dem KFZ sitzen haben. Das Quad konnte zunächst nicht mehr fahrend, jedoch abgestellt angetroffen werden. Aufgrund der Zeugenangaben konnte der mutmaßliche Fahrzeugführer im Nahbereich angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Der Mann aus dem südlichen LK Hildesheim bestritt das vorherige Führen des Quads. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme konnte bei dem mutmaßlichen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Im Rahmen der weiteren strafprozessualen Maßnahmen wurde dem Beschuldigten von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein von den eingesetzten Beamten zum Zwecke der Einziehung beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 01.06.2026 – 04:26

    POL-HI: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf der L466

    Hildesheim (ots) - LAMSPRINGE - (kuc) Am frühen Abend des 31.05.2026, gegen 17:45 Uhr, kam es auf der L466 zwischen den Ortschaften Lamspringe und Glashütte zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 42-jährige Fahrer eines Pkw aus dem Landkreis Goslar die L466 aus Richtung Lamspringe kommend in Fahrtrichtung Glashütte. Aus bislang ungeklärter ...

    mehr
  • 31.05.2026 – 11:45

    POL-HI: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH / BODENBURG (lud) In der Nacht vom 30.05.2026 auf den 31.05.2026 kam es auf einem öffentlich zugänglichen Parkplatz in der Straße Am Markt in 31162 Bad Salzdetfurth OT Bodenburg zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen beschmierte ein bislang unbekannter Täter mit goldener Sprühfarbe den tatbetroffenen VW Golf des Geschädigten. Der entstandene ...

    mehr
  • 31.05.2026 – 07:10

    POL-HI: Einbruchdiebstahl in ein Wohnmobil - Zeugenaufruf

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (lud) Am 30.05.2026, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 19:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz einer Bad Salzdetfurther Rehaklinik in der Straße An der Peesel in 31162 Bad Salzdetfurth zu einem Einbruch in ein dort geparktes Wohnmobil. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in das Wohnmobil. Aus dem Inneren des Wohnmobils der Marke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren