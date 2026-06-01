Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrunken mit einem Quad gefahren

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (web) - Am gestrigen Sonntagabend, gegen 21:00 Uhr, erhielt die Polizei Bad Salzdetfurth von Zeugen den Hinweis auf einen möglicherweise alkoholisierten Quadfahrer, welcher in Wehrstedt unterwegs sein sollte. Der Fahrzeugführer sollte demnach ohne Helm fahren und als Mitfahrer ein Kind auf dem KFZ sitzen haben. Das Quad konnte zunächst nicht mehr fahrend, jedoch abgestellt angetroffen werden. Aufgrund der Zeugenangaben konnte der mutmaßliche Fahrzeugführer im Nahbereich angetroffen und zum Sachverhalt befragt werden. Der Mann aus dem südlichen LK Hildesheim bestritt das vorherige Führen des Quads. Im weiteren Verlauf der Sachverhaltsaufnahme konnte bei dem mutmaßlichen Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein entsprechender Test ergab einen Wert von über 2 Promille. Im Rahmen der weiteren strafprozessualen Maßnahmen wurde dem Beschuldigten von einer Ärztin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein von den eingesetzten Beamten zum Zwecke der Einziehung beschlagnahmt. Die Ermittlungen zu diesem Vorfall dauern an.

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