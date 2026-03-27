Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Festnahme nach Durchsuchungsmaßnahmen

Sonneberg (ots)

Am Mittwoch, dem 26.03.2026 führten die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld im Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft Meiningen und der Unterstützung weiterer Beamter der Landespolizeiinspektionen Saalfeld, Nordhausen, Gera und der Bereitschaftspolizei Thüringen, umfangeiche Durchsuchungsmaßnahmen in Sonneberg durch. Durchsucht wurden mehrere Wohnungen von Beschuldigten, welche mit Betäubungskriminalität in Verbindung gebracht werden. Im Zuge der Maßnahmen konnten diverse Betäubungsmittel sowie weitere Beweismittel beschlagnahmt werden. Zudem wurde eine Person vorläufig festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt. Dieser Maßnahme gingen umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld voraus.

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