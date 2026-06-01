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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchdiebstahl in einen Pkw - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (lud)

Am 31.05.2026, in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:16 Uhr, kam es auf einem öffentlichen Parkplatz am Lamspringer Klosterpark in der Straße Am Wasserwerk in 31195 Lamspringe zu einem Einbruch in einen dort geparkten Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe des tatbetroffenen Skoda SUPERB gewaltsam ein. Aus dem Inneren des Pkw wurden anschließend diverse Gegenstände entwendet. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 550 EUR geschätzt.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05063/901-0 bei der Polizei Bad Salzdetfurth zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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