Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kupferfallrohr entwendet

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb) - In der Zeit vom 31.05.26, 14.00 Uhr bis 01.06.26, 09.00 Uhr entwendeten Unbekannte ein Kupferfallrohr an einem Haus an der Ecke Friedrich-Ludwig-Jahn-Str./ Holztorstraße. Um es zu entwenden wurde es durchtrennt.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

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