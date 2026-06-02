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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kupferfallrohr entwendet

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb) - In der Zeit vom 31.05.26, 14.00 Uhr bis 01.06.26, 09.00 Uhr entwendeten Unbekannte ein Kupferfallrohr an einem Haus an der Ecke Friedrich-Ludwig-Jahn-Str./ Holztorstraße. Um es zu entwenden wurde es durchtrennt.

Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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