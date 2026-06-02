Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach schwerem Raub

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am 1. Juni 2026, gegen 10:50 Uhr, wurde die Polizei zur Kreuzung Goschentor/Hohnsen in Hildesheim gerufen, nachdem es zu einem Raubüberfall zum Nachteil eines 83-jährigen Hildesheimers zwischen der Hochschule HAWK und dem Friedhof St. Lamberti, in Hildesheim gekommen war.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Senior zuvor in einem Geldinstitut in der Annenstraße gewesen. Auf seinem weiteren Weg wurde er von einem bislang unbekannten Täter angegriffen. Der Tatverdächtige bedrohte das Opfer mit einem Elektroimpulsgerät, verletzte es und entriss ihm anschließend die mitgeführte Umhängetasche. Unmittelbar nach Eingang der Meldung leitete die Polizei eine Fahndung ein, die jedoch erfolglos blieb. Der Hildesheimer wurde vor Ort medizinisch versorgt.

Zum Tatverdächtigen liegen bislang nur wenige Hinweise vor. Der Unbekannte habe akzentfrei deutsch gesprochen und sei nach der Tat mit einem E-Scooter geflohen.

Zeugen, die zu der Tat oder dem Täter Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Hildesheim unter der Rufnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

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