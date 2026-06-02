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Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach zwei Bränden in der Gartenkolonie "Goldene Perle"

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Die Ermittler des 1. Fachkommissariats bitten um Hinweise zu zwei Bränden, die sich Ende Mai in der Gartenkolonie "Goldene Perle" in Hildesheim ereignet haben.

Der erste Brand wurde am 26.Mai 2026 gegen 18:15 Uhr festgestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten Grünschnitt, Sträucher sowie ein Baum in Brand.

Bereits einen Tag später, 27.Mai 2026, gegen 19:00 Uhr, kam es in dieser Kolonie erneut zu einem Feuer. In diesem Fall wurde nach derzeitigen Ermittlungen ebenfalls in Brand gesetzt. Das Feuer griff jedoch auf eine Holzhütte über, die vollständig zerstört wurde.

In beiden Fällen gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt worden sein könnten.

Zeugen, die sich zu den genannten Zeiten zu verdächtigen Personen, Fahrzeuge oder sonstigen Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Pressestelle
Kristin Möller
Telefon: 05121/939-204
E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

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