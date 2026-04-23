Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Kontrollen gegen illegale Prostitution und kriminelle Machenschaften - Koblenzer Behörden erneut im Stadtgebiet im Einsatz

Koblenz (ots)

Die Koblenzer Behörden haben am gestrigen Abend bis in die späten Nachtstunden gezielte Kontrollen im Bereich der illegalen Prostitution durchgeführt. Die eingesetzten Kräfte kontrollierten an sechs Örtlichkeiten im Stadtgebiet Koblenz und hatten dabei vor allem Privatwohnungen in der Innenstadt im Visier. Hintergrund ist ein seit längerem beobachteter Trend: Die Verlagerung der Prostitution in private Wohnungen und auch in Ferienwohnungen ist ein seit langem beobachteter Trend.

Im Rahmen der Kontrollen ergaben sich Hinweise auf Verstöße gegen das Prostitutionsschutzgesetz, das Aufenthaltsgesetz sowie gegen baurechtliche Bestimmungen. Die festgestellten Sachverhalte bedürfen nun einer weiteren Bearbeitung.

Die gewonnenen Erkenntnisse werden derzeit ausgewertet und dienen der weiteren Lagebewertung im Rotlichtmillieu. Die Zusammenarbeit zwischen den Behörden in Koblenz, Polizei, Stadtverwaltung, Zoll und Finanzamt haben sich dabei erneut bewährt und leistet einen Beitrag zur Stärkung der Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet.

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